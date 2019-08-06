Як Міносвіти готується до нового міністра: Гриневич розкрила подробиці

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич готується до завершення своєї каденції на посаді і планує передати перехідні книги для нового очільника відомства.

Як розповіла головна педагогиня країни в інтерв'ю "Громадському", у команди Міністерства освіти є чітке бачення, яким чином потрібно робити наступні кроки.

"У всій цій історії мене цікавить тільки одне: щоб ті позитивні речі, які ми зробили, в які вкладено дуже багато сил, не тільки моїх, а всієї команди, дуже багатьох людей, щоб вони продовжувалися, розвивалися", – зазначила Гриневич.

За її словами, зараз у міністерстві готують перехідні книги. Там описано все, що зробили за каденцію, коли Гриневич була міністром.

"Коли прийде новий міністр, я готова сісти з ним за столом, вручити йому ці перехідні книги, поговорити про перспективи, яким чином далі він чи вона бачить розвиток. У мене є один інтерес: щоб освіта розвивалася далі", – додала міністр.

Зазначається, що відомство має хороші напрацювання, але зробити треба ще більше. Адже освітня реформа не робиться за короткий період часу, тому важливо налагодити співпрацю.

Лілія Гриневич Еспресо.TV

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