Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Як Міносвіти готується до нового міністра: Гриневич розкрила подробиці

679 Читати матеріал російською

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич готується до завершення своєї каденції на посаді і планує передати перехідні книги для нового очільника відомства.

Як розповіла головна педагогиня країни в інтерв'ю "Громадському", у команди Міністерства освіти є чітке бачення, яким чином потрібно робити наступні кроки.

"У всій цій історії мене цікавить тільки одне: щоб ті позитивні речі, які ми зробили, в які вкладено дуже багато сил, не тільки моїх, а всієї команди, дуже багатьох людей, щоб вони продовжувалися, розвивалися", – зазначила Гриневич.

Новини
"Українська школа виховує дезертирів!" В мережі розгорівся гучний скандал навколо Гриневич

За її словами, зараз у міністерстві готують перехідні книги. Там описано все, що зробили за каденцію, коли Гриневич була міністром.

"Коли прийде новий міністр, я готова сісти з ним за столом, вручити йому ці перехідні книги, поговорити про перспективи, яким чином далі він чи вона бачить розвиток. У мене є один інтерес: щоб освіта розвивалася далі", – додала міністр.

Зазначається, що відомство має хороші напрацювання, але зробити треба ще більше. Адже освітня реформа не робиться за короткий період часу, тому важливо налагодити співпрацю.

Лілія Гриневич

Лілія Гриневич

Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського назвали кандидатури голів МОЗ та МОН. Посаду Лілії Гриневич пророкують експерту Сергію Бабаку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Реформа освіти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Реформа освіти
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
Міносвіти Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані