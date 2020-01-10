Головна Новини
МоваЯзык

/ Новини Моя Школа

Як легко вивчати математику: названі найкращі YouTube-канали

1.3т
Читати матеріал російською

Кандидат фізико-математичних наук Ірина Єгорченко склала список YouTube-каналів, які допоможуть вивчити математику і зрозуміти, що цей предмет є досить цікавим.

Як розповіла експертка, більшість каналів – англомовні. Проте завдяки анімації та формулам, вони зрозумілі навіть без доброго знання мови, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на ZN.UA.

Mathologer

Є цікаві відео про різдвяну теорему Ферма, про те, чому в школі 500 років не вивчають формулу розв'язання кубічних рівнянь, про візуалізацію золотого перетину та про кубик Рубіка у формі пляшки Кляйна.

Новини
"Вмочить дитину в лайно": вчитель жорстко виступив за скасування ЗНО з математики

Numberfile

З відео на цьому каналі можна дізнатися, чому 1+2+3+...=-1/12, про землетруси, про ключ до гіпотези Рімана, пояснення математичних анекдотів і чому 0!=1. Канал випустив кілька відео про число π на честь того, що досяг 3,1415... (приблизно π) мільйона підписників.

Як легко вивчати математику: YouTube-канали

Як легко вивчати математику: YouTube-канали

www.theaustralian.com.au

3Blue1Brown

Цікаво розповідають про візуалізацію турбулентності та кватерніонів. А також можна отримати відповідь на запитання, чому площа тіні від сфери вчетверо менша, ніж площа сфери.

Vsauce

Тут можна побачити відео про парадокс Банаха-Тарського, яке змінить уявлення про математику.

Новини
Проблеми з математикою: названо способи, як заохотити дитину вчитися

У рамках проєкту "Захоплююча наука для школярів" Єгорченко записала 14 мікролекцій із популярної математики, які можна переглянути за посиланням: про математичні моделі, застосування математики в житті, математику швидкостей, про хаос і фрактали, про історичні й сучасні шифри, про логарифми у фінансовій математиці й природі та про нібито прості задачі, яких математики не могли розв'язати інколи сотні років.

Також в Інтернеті є безліч математичних лекцій, але Єгорченко порекомендувала дві. Перша – "Математика дає нам крила" професора Стенфордського університету Маргот Геррітсенпро застосування математики для різноманітних видів людської діяльності. Друга – "Приховані розмірності: дослідження гіперпростору"– про розуміння та дослідження багатовимірних просторів і про сприйняття багатовимірних просторів художниками.

Як легко вивчати математику: названі кращі YouTube-канали

Як легко вивчати математику: названі кращі YouTube-канали

Твори для души. Хобби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про 5 навчальних Youtube-каналів українською.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Теги
школа Youtube освіта математика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы