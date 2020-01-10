Як легко вивчати математику: названі найкращі YouTube-канали

Кандидат фізико-математичних наук Ірина Єгорченко склала список YouTube-каналів, які допоможуть вивчити математику і зрозуміти, що цей предмет є досить цікавим.

Як розповіла експертка, більшість каналів – англомовні. Проте завдяки анімації та формулам, вони зрозумілі навіть без доброго знання мови, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на ZN.UA.

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Є цікаві відео про різдвяну теорему Ферма, про те, чому в школі 500 років не вивчають формулу розв'язання кубічних рівнянь, про візуалізацію золотого перетину та про кубик Рубіка у формі пляшки Кляйна.

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З відео на цьому каналі можна дізнатися, чому 1+2+3+...=-1/12, про землетруси, про ключ до гіпотези Рімана, пояснення математичних анекдотів і чому 0!=1. Канал випустив кілька відео про число π на честь того, що досяг 3,1415... (приблизно π) мільйона підписників.

Як легко вивчати математику: YouTube-канали www.theaustralian.com.au

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Цікаво розповідають про візуалізацію турбулентності та кватерніонів. А також можна отримати відповідь на запитання, чому площа тіні від сфери вчетверо менша, ніж площа сфери.

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Тут можна побачити відео про парадокс Банаха-Тарського, яке змінить уявлення про математику.

У рамках проєкту "Захоплююча наука для школярів" Єгорченко записала 14 мікролекцій із популярної математики, які можна переглянути за посиланням: про математичні моделі, застосування математики в житті, математику швидкостей, про хаос і фрактали, про історичні й сучасні шифри, про логарифми у фінансовій математиці й природі та про нібито прості задачі, яких математики не могли розв'язати інколи сотні років.

Також в Інтернеті є безліч математичних лекцій, але Єгорченко порекомендувала дві. Перша – "Математика дає нам крила" професора Стенфордського університету Маргот Геррітсенпро застосування математики для різноманітних видів людської діяльності. Друга – "Приховані розмірності: дослідження гіперпростору"– про розуміння та дослідження багатовимірних просторів і про сприйняття багатовимірних просторів художниками.

Як легко вивчати математику: названі кращі YouTube-канали Твори для души. Хобби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про 5 навчальних Youtube-каналів українською.

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