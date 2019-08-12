Як допомогти дитині успішно повернутися до навчання

Менше, ніж через місяць, школярі повернуться до навчання, багато хто вже готується до навчального року, закуповуючи канцелярію і підбираючи різні секції та гуртки. Але як зробити навчання дитини протягом року продуктивним і комфортним?

Huffpost написав про стратегії розвитку в собі партнерського мислення, які спрямовані на поліпшення відносин зі школою і дитиною.

Давайте розглянемо їх:

1. Спілкування з вчителями

Здається, що спілкування з учителями має обмежуватися питанням про успішність і потреби школи, проте це далеко не так. Якщо у вашої дитини, є якісь особливі потреби, труднощі з письмом або засвоєнням інформації, вам обов'язково варто поговорити з учителем. Кожна дитина різна і має свої особливості, тому такі розмови дуже важливі для комфортного навчання. І обов'язково проводьте розмову в присутності дитини, покажіть, що вам небайдужі її почуття в школі.

школяр репортер

2. Вносьте свій внесок в навчання дитини

Науково доведено, що діти, чиї батьки беруть участь в їх утворенні, краще справляються і більше зацікавлені в навчанні. Поки дитина сама не засвоїла основні навчальні навички, батьки повинні надавати їй підтримку. Вчителі та фахівці за освітою називають це "skaffolding''.

Як це виглядає вдома?

• Спеціальне місце для навчання

• Планування дня

• Зв'язок Wi-Fi

• Вибір разом з дитиною ефективного методу навчання

• Передача відповідальності за навчання на дитину

• Зміна негативних фраз на позитивні, наприклад: "я зробив помилку" на "помилки допомагають мені вдосконалюватися" або "це занадто складно" на "це може зайняти деякі зусилля".

3. Поважайте вчителя і його працю

Професія вчителя вимоглива і непроста. Як і у будь-якої людини на цій землі у вчителя бувають погані дні. Не будьте тими батьками, розмови з якими боїться кожен викладач. На початку розмови дякуйте йому за його роботу. Не нападайте на нього зі звинуваченнями, говоріть спокійно і по факту, не кидайтеся з погрозами.

4. Будьте відповідальні за своїх дітей

Якщо вчитель говорить про серйозну проблему, пов'язану з вашою дитиною, не сприймайте все в штики. Для вас ваша дитина найкраща, але давайте подивимося правді в очі, навіть хороші діти можуть вести себе нешанобливо і робити неправильний вибір. Насправді, вчитель так само піклується про вашу дитину, як і ви, і може запропонувати вам деякі ідеї. Спробуйте запитати його: "Як ви думаєте, що змушує мого сина виражати себе таким чином?" Ви можете бути здивовані, наскільки вони можуть допомогти.

школярі Українська правда. життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як зібрати дитину в школу і не розоритися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!