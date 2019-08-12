Як допомогти дитині успішно повернутися до навчання

Менше, ніж через місяць, школярі повернуться до навчання, багато хто вже готується до навчального року, закуповуючи канцелярію і підбираючи різні секції та гуртки. Але як зробити навчання дитини протягом року продуктивним і комфортним?
Huffpost написав про стратегії розвитку в собі партнерського мислення, які спрямовані на поліпшення відносин зі школою і дитиною.
Давайте розглянемо їх:
1. Спілкування з вчителями
Здається, що спілкування з учителями має обмежуватися питанням про успішність і потреби школи, проте це далеко не так. Якщо у вашої дитини, є якісь особливі потреби, труднощі з письмом або засвоєнням інформації, вам обов'язково варто поговорити з учителем. Кожна дитина різна і має свої особливості, тому такі розмови дуже важливі для комфортного навчання. І обов'язково проводьте розмову в присутності дитини, покажіть, що вам небайдужі її почуття в школі.
школяр
репортер
2. Вносьте свій внесок в навчання дитини
Науково доведено, що діти, чиї батьки беруть участь в їх утворенні, краще справляються і більше зацікавлені в навчанні. Поки дитина сама не засвоїла основні навчальні навички, батьки повинні надавати їй підтримку. Вчителі та фахівці за освітою називають це "skaffolding''.
Як це виглядає вдома?
• Спеціальне місце для навчання
• Планування дня
• Зв'язок Wi-Fi
• Вибір разом з дитиною ефективного методу навчання
• Передача відповідальності за навчання на дитину
• Зміна негативних фраз на позитивні, наприклад: "я зробив помилку" на "помилки допомагають мені вдосконалюватися" або "це занадто складно" на "це може зайняти деякі зусилля".
3. Поважайте вчителя і його працю
Професія вчителя вимоглива і непроста. Як і у будь-якої людини на цій землі у вчителя бувають погані дні. Не будьте тими батьками, розмови з якими боїться кожен викладач. На початку розмови дякуйте йому за його роботу. Не нападайте на нього зі звинуваченнями, говоріть спокійно і по факту, не кидайтеся з погрозами.
4. Будьте відповідальні за своїх дітей
Якщо вчитель говорить про серйозну проблему, пов'язану з вашою дитиною, не сприймайте все в штики. Для вас ваша дитина найкраща, але давайте подивимося правді в очі, навіть хороші діти можуть вести себе нешанобливо і робити неправильний вибір. Насправді, вчитель так само піклується про вашу дитину, як і ви, і може запропонувати вам деякі ідеї. Спробуйте запитати його: "Як ви думаєте, що змушує мого сина виражати себе таким чином?" Ви можете бути здивовані, наскільки вони можуть допомогти.
школярі
Українська правда. життя
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як зібрати дитину в школу і не розоритися.
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