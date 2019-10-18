Як допомогти дитині розвинути впевненість в собі

Впевненість у собі є важливою складовою життя успішної людини.

Час від часу навколишній світ впливає на дітей так, що вони починають в собі сумніватися.

Що ж робити, якщо дитина не відчуває в собі впевненість і як їй допомогти?

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Greatergood magazine опублікував думку Ейлін Кеннеді-Мур, клінічного психолога і автора книг про почуття і дружбу дітей, яка розповіла, як замість того, щоб хвалити дітей, щоб вони підвищили свою самооцінку, допомогти їм позбутися від надмірної зосередженості на собі.

Здається, що рішенням проблеми невпевненості дитини в собі можна вирішити щедрою похвалою, однак, як виявилося, це далеко не так. Дослідження Едді Браммельман показали, що постійна похвала з часом може навпаки погіршити самооцінку дитини. Це може здатися нелогічним, але замість самолюбства відповіддю для самокритичних дітей є зниження самоконтролю . Дитина може перестати здраво оцінювати себе і неправильно приймати думку оточуючих.

Але що ж тоді робити, якщо не хвалити?

Перемикайтеся разом з сильною зосередженості на собі на інші аспекти життя, наприклад:

1. Жити справжнім

Допоможіть своїй дитині зосереджуватися на теперішньому моменті, не зусереджувати увагу на помилки минулого і не картати себе за те, що вже не виправити, але обов'язково робити висновки.

2. Занурюватися у відкриття нових навичок і хобі

Дуже важливо мати справу, в яку можна зануритися з головою і отримувати від цього задоволення. По-перше, це допомагає відволіктися від нагнітають думок. По-друге, розуміючи, що ти в чомусь тямиш, підвищує самооцінку.

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3. Навчитися проявляти співчуття

Співчуття - це турбота про тих, хто страждає в поєднанні з бажанням допомогти. Співчуття допомагає дитині відчувати себе краще, допомагаючи іншим.

4. Відчувати гордість за себе і інших

Відчувати гордість за добрі і щирі вчинки. Саме це допомагає дитині зрозуміти, що добрі вчинки можуть допомогти відчувати себе краще.

5. Захоплюватися звичайним речам

Відчувати радість від простих дрібниць. Саме ця риса робить життя набагато простіше і щасливіше, адже через постійного потоку різних справ, часом не тільки діти, а й кожен з нас перестає захоплюватися тим, який прекрасний світ навколо.

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Пам'ятайте, що можливість відпустити питання "Чи достатньо я хороший?" створює можливість відкрити перед собою більш насичене життя.

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