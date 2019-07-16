Як дізнатись про стан завантаженості дитячих садків Києва: з'явилась нова онлайн-послуга

На сервісі "Дошкільні заклади Києва" з'явилась нова онлайн-послуга: можна дізнатись стан завантаженості конкретного дитячого садочка.

Про це на Facebook-сторінці повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Батьки дітей можуть подивитися актуальну інформацію про заявки до дитячого садку. Дані доступні як по окремим закладам, так і у розрізі районів міста або вікових груп", – зазначив чиновник.

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Також можна дізнатися статистику груп у садочках, а саме:

загальну кількість груп;

кількість вільних місць у окремій групі;

наявність резерву та спеціалізації групи.

Така послуга дозволить батькам визначити дошкільний навчальний заклад з вільними місцями. Переглянути статистику можна за посиланням.

Дошкільні заклади Києва Facebook Юрія Назарова

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