11 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Тест містить 54 завдання, на виконання яких відведено 150 хвилин.

Випускники шкіл, а також учні і студенти закладів професійної, вищої освіти можуть вибрати географію як третій предмет для проходження ДПА у формі ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Так, сертифікаційна робота складається із завдань чотирьох форм:

Вибір однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.

Встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Вони будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Неструктуризоване завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Вони оцінюються в 0 або 2 бали.

Вибір трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

Учасникам тестування, які здаватимуть ДПА у формі ЗНО, будуть зараховувати всі виконані завдання. Результати ЗНО з географії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.

Як буде проходити ЗНО з географії: названі всі подробиці Depositphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури, історії України та математики.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал