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Як буде проходити ЗНО 2020 з англійської мови: названі всі подробиці

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Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови міститиме 59 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Випускники шкіл, а також учні і студенти закладів професійної, вищої освіти можуть вибрати англійську мову як третій предмет для проходження ДПА у формі ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

  • "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань);

  • "Читання" (22 завдання);

  • "Використання мови" (20 завдань);

  • "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Як буде проходити ЗНО 2020 з англійської мови: названі всі подробиці

Як буде проходити ЗНО 2020 з англійської мови: названі всі подробиці

MoeMisto.ua

На тестах будуть представлені п'ять форм завдань:

  • Вибір однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.

  • Визначення правильності/неправильності твердження. У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.

  • Встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.

  • Заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.

  • Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Передбачає створення власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б. Завдання оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення.

Учасникам тестування, які здаватимуть ДПА у формі ЗНО, будуть зараховувати всі виконані завдання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури, історії України, географії та математики.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа
Теги
освіта школа ЗНО
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