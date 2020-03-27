Як буде проходити ЗНО 2020 з англійської мови: названі всі подробиці

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови міститиме 59 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.
Випускники шкіл, а також учні і студенти закладів професійної, вищої освіти можуть вибрати англійську мову як третій предмет для проходження ДПА у формі ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.
Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:
"Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань);
"Читання" (22 завдання);
"Використання мови" (20 завдань);
"Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).
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На тестах будуть представлені п'ять форм завдань:
Вибір однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.
Визначення правильності/неправильності твердження. У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.
Встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.
Заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Вони будуть оцінені в 0 або 1 бал.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Передбачає створення власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б. Завдання оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення.
Учасникам тестування, які здаватимуть ДПА у формі ЗНО, будуть зараховувати всі виконані завдання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури, історії України, географії та математики.
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