Як батьки можуть допомогти дитині у навчанні: поради

Школярі проводять у школі більшу частину свого часу: близько 1000 годин на рік. Тому батьки мають переконатися, що їхні діти отримують за ці години найкращу освіту та максимальну користь. Одночасно батьків бентежить той стрес, який переживають їхні діти через навантаження, хвилювання щодо тестувань та оцінок, виконання домашніх завдань та ризик цькування чи проблеми у стосунках з однокласниками та вчителями. І зазвичай вони відчувають, що безсилі щось змінити. Однак це не зовсім так.

Є п’ять способів, як батьки можуть допомогти своїм дітям:

прийняти школу вашої дитини такою, як вона є;

працювати зі школою над впровадженням змін;

знайти іншу школу;

створити вдома умови, які допоможуть дитині легше сприймати шкільні труднощі;

навчати своїх дітей поза існуючою системою.

Зменшити стрес

Високий рівень постійного стресу провокує тривалий вплив на фізичне та психічне здоров'я дітей. Він може проявлятися у нападах гніву, дратівливості, виникненні депресії, порушеннях сну та харчових звичок. Окрім того, стрес часто стає причиною зниження мотивації та здатності до навчання, появи шкідливих звичок.

Тому так важливо слідкувати за рівнем стресу дитини і своєчасно допомогти його зняти та нейтралізувати чинники, що провокують стрес.

Домашнє завдання – правило 10 хвилин

Існує багато досліджень, які доводять: при позашкільному навантаженні понад 120 хвилин на день в учнів різко знижується успішність.

Навчання znz1-melitopol.at.ua

Рекомендований час на щоденне виконання домашніх завдань має з кожним класом збільшуватися на 10 хвилин: від 10 хвилин у першому класі – до 110 хвилин у одинадцятому.

Якщо дитина не встигає виконувати домашні завдання за цей час, важливо допомогти їй визначити пріоритети, замість того, аби примушувати виконувати всі задані завдання. Слід також обговорити питання надмірного навантаження зі школою і разом із батьківським комітетом домогтись змін. Зараз деякі приватні школи взагалі відмовляються від практики домашніх завдань.

Тримайте руку на пульсі

Система вивчення шкільних предметів базується на засвоєнні учнем матеріалу у певній послідовності, тому часто, якщо дитина пропустила або не зрозуміла частину матеріалу – у неї виникають проблеми із засвоєнням наступних розділів. Як наслідок, у дитини знижується успішність, що може призвести до зникнення бажання взагалі вивчати предмет.

Аби цього уникнути, варто час від часу моніторити знання своєї дитини у розмові чи в ігровій формі, разом вирішувати логічні задачі та досліджувати певні проблеми. Це допоможе зрозуміти, наскільки вільно дитина орієнтується в матеріалі.

Компетентні поради та допомога

Батьки хочуть бути впевнені, що їхні поради та допомога корисні і відповідають вимогам шкільної програми, за якою навчається дитина. Проте пригадати той чи інший предмет та розібратись із нюансами шкільної програми часто у них вимагає забагато часу та зусиль. Полегшити це завдання може сайт OBOZREVATEL, де у розділі “Моя Школа” розміщені повні тексти усіх шкільних підручників, а також готові домашні завдання за кожним з них. Тож можна легко перевірити себе та розібратися у матеріалі.

Батьки та школи повинні боротись із булінгом

Згідно з дослідженнями ЮНІСЕФ, 67% українських школярів так чи інакше зіштовхувалися з булінгом у школі. При цьому, за даними U-report, однією з найпоширеніших (39%!) причин булінгу є ігнорування таких випадків дорослими. Часто цькування виявляється для дітей настільки болючим, що вони не хочуть навіть говорити про нього. Ознаками булінгу є: раптова дратівливість, депресія, небажання ходити до школи, зникнення особистих речей дитини або її прохання про додаткові кишенькові гроші або гроші на обід. Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина зазнає знущань – вам слід найперше поговорити з нею, а у разі підтвердження такого факту – звернутися до адміністрації школи.

Булінг День

Можливості та небезпеки інтернету

Діти обожнюють сидіти в інтернеті. Тож замість встановлення обмежень – допоможіть їм проводити цей час з користю і покажіть освітні можливості світової мережі. Існує багато безкоштовних платформ та сервісів, які у цьому допоможуть: українські ed-era.com і prometheus.org.ua, де є багато україномовних онлайн-курсів, у тому числі – і з підготовки до ЗНО; Learn English Kids від British Council та lingualeo.com – для вивчення англійської мови; онлайн-тренажери з української мови, змагання у мережі з математики та сліпого друку та багато іншого.

Цифрові технології пропонують безпрецедентні інструменти та ресурси для досліджень, творчості і спільної роботи. Однак пам’ятайте і про небезпеки мережі: шахраїв, віруси, кібербулінг та інші. Зважаючи на це, дуже важливо пройти разом із дітьми курси з безпеки поведінки в інтернеті.

Самоосвіта за межами системи

На сьогодні існує дві можливості навчати своїх дітей поза існуючою системою: дистанційне навчання та домашня освіта. В Україні вже багато шкіл дають можливість навчатися дистанційно і отримувати державну атестацію. Більшість із них пропонують доступ до своїх онлайн-платформ, де розміщені матеріали, тести, графік навчання і є можливість спілкуватись із викладачами дистанційно.

З 3 вересня 2019 року з’явилася також можливість переводити дітей на домашню форму навчання. Для цього достатньо лише написати заяву і принести її до школи за місцем реєстрації дитини.

Навички важливіші за оцінки

Більшість дорослих навряд чи зможуть скласти тести за шкільною програмою. Насамперед тому, що більшість отриманих у школі знань ніколи не використовуються після отримання шкільного атестату. Тому важливо допомогти дитині опанувати ті навички, які стануть їй у нагоді впродовж усього життя:

вміти самостійно досліджувати та навчатись;

опанувати вміння комунікувати із оточуючими, працювати в команді;

будувати план навчання відповідно до своїх інтересів;

ухвалювати рішення та бути відповідальним;

вміти самостійно ставити цілі, визначати терміни реалізації та дотримуватись їх;

мати позитивне відношення до життя.

Учень Особлива

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських вчителів вразили незвичними підходами до навчання.

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