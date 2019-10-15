Як alyona alyona працювала вихователькою і запалювала під Винника: знайшлося унікальне відео

Проект Моя Школа OBOZREVATEL знайшов у мережі унікальне відео, де зображена робота Олени Савраненко (тепер відомої як реп-виконавиця alyona alyona) в дитячому садку "Теремок" в Баришівці Київської області в 2015 році.

Відео на свій канал в Youtube виклав Андрій Д.

Зокрема, там зображено, як Савраненко проводить номер з дитячого патріотичного флешмобу. Вона допомагає дітям правильно рухатися під пісню Олега Винника "Перлина Україна".

"Танцювальний флешмоб ДВЗ "Теремок" с.м.т. Баришівка. Батьки дітей групи "Зернятко" вітають весь колектив ДНЗ "Теремок" з професійним святом: здоров'я, вам, щастя і терпіння..." - йдеться в описі до відео.

Савраненко пропрацювала в дитсадках вихователем 4 роки.

На сайті "Теремка" зазначається, що на початку жовтня 2019 року Савраненко побувала у них вже в якості зірки.

Читайте, як alyona alyona потрапила до престижного списку європейських виконавців.

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