"Репетиторство має бути!" Ексглава УЦОЯО різко відповів Гриневич на гучну заяву

Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук виступив за офіційне репетиторство. На його думку, без приватних уроків школярі не досягали б таких результатів на ЗНО.

Так експерт відреагував на особистій сторінці в Facebook на заяву Гриневич про заборону вчителям, які працюють в навчальних закладах, займатись репетиторством.

Він наголосив, що до репетитора ніхто, на відміну від школи, не зобов'язаний йти. Якщо педагог не буде виконувати роботу, за яку отримує оплату, він втратить учнів.

"За хороший продукт потрібно платити хороші гроші. Саме тому вартість репетиторських послуг у багатьох випадках не дуже низька. Але її також не можна назвати захмарною", – зазначив Лікарчук.

За його словами, офіційна освіта не здатна брати участь в конкурентній боротьбі з приватними уроками.

Колишній керівник УЦОЯО назвав також три шляхи розвитку репетиторства в Україні.

"Перша група – педагоги, які офіційно зареєструвались як підприємці, надають послуги, платять податки і живуть цивілізовано. Це найкраще, що можна зробити. Друга група – ті, хто не працюють в школах, але репетиторством займаються "підпільно". На мою думку, це не зовсім цивілізовано. Третя – так звані "шкільні підпільні репетитори". Працюючи в навчальних закладах, вони дають приватні уроки своїм учням. Це – ракова пухлина в школах. Позбутися її допоможуть лише радикальні методи – звільнення керівників навчальних закладів і горе-вчителів, які зловживають своїм службовим положенням", – розповів експерт.

Лікарчук вважає, цивілізоване репетиторство повинно мати право на життя і на підтримку держави. Адже більшість тих, хто складає успішно ЗНО, користуються послугами приватних уроків. Проте, за його словами, з підпільним репетиторством також потрібно боротись, бо воно руйнує офіційну освіту із середини.

mykharkov.info Репетиторство

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній керівник Українського центру оцінювання якості якості освіти Ігор Лікарчук розповів, що основна причина невтішних результатів ЗНО – це якість тестів.

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