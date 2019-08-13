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"Я своїми руками різала мозок": українки розповіли про навчання в школах США

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Троє дівчат з Костянтинівки (Донецька область) у 2018 році перемогли у відборі і за програмою обміну для старшокласників Flex полетіли до США. Вони рік жили у різних штатах – у Флориді, Неваді та Міссурі, навчалися в місцевих школах і жили у хост-родинах.

Як пишуть СВОИ.CITY, Оля Ворошніна змінила хост-родину, оскільки в першій були маленькі діти, тому інтереси доволі відрізнялись.

"Перші чотири місяці, крім школи і дому, я майже нічого не бачила. Мене часто не пускали гуляти з друзями. У школі я знайшла родину, готову взяти мене до себе, з ними стосунки склалися значно краще", – розповіла Ворошніна.

Учасниці програми Flex

Учасниці програми Flex

svoi.city

Коли в американській школі дізнались, що Оля з Європи, то всі хотіли подружитись з нею. Дівчина обрала предмети, яких не було в 11-му класі в українській школі: кухня – під час занять готували різні страви і потім їли їх, і уроки малювання – коли давали багато матеріалів, і ніхто не казав, як малювати.

"У деяких класах стояли дивани замість парт, в інших учителі для мотивації приносили дітям перекуси – бутерброди, печиво, інколи цю їжу навіть привозили з ресторанів", – поділилась Ворошніна.

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Проте під час святкування Різдва дівчина зрозуміла, що сумує за рідними.

"У мене було десь 30 подарунків, я відчула, що таке американське Різдво. А взагалі на свята найбільше хочеться додому. Ти у чужій країні, у чужій родині. В Америці я зрозуміла, як люблю Україну і яка моя країна прекрасна", – розповіла Оля.

Учасниці програми Flex

Учасниці програми Flex

svoi.city

Оля Сахно жила у багатій родині на фермі. Їй не дозволяли дивитися серіали за її бажанням, лише в їхній присутності і ті, що про ковбоїв. Також Оля допомагала доглядати за кіньми на фермі. У школі домашнє завдання давали рідко. Проте за пропуск уроків можна було отримати штраф – 100 доларів за пропуск 5 днів навчання.

"Деякі знали свою рідну мову – англійську – гірше за мене. Інколи у класах відчувався запах трави, яку курили хлопці, з дисципліною там набагато гірше, ніж в українській школі", – поділилась Сахно.

Оля Сахно

Оля Сахно

svoi.city

Софія Пилипенко жила у штаті Невада у родині, де батько працював інженером на кораблі, тому його більшу частину часу вдома не було.

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"Найцікавіше, що було в школі, – уроки анатомії. На уроці біології у своїй українській школі я хіба що хробака різала, а там за рік я своїми руками різала мозок, око, свиню, серце. При цьому вчителька жалілася, що бюджет зменшили, а так би практики було ще більше", – розповіла Пилипенко.

Ліворуч – Софія Пилипенко

Ліворуч – Софія Пилипенко

svoi.city

Як повідомляв OBOZREVATEL, У США в школі виник скандал, бо адміністрація встановила вимоги до зачісок афроамериканських учнів.

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Тема
школа
Місце
Україна Донецьк
Теги
школа освіта
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