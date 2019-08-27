"Я проти!" Гриневич прокоментувала пропозицію Мінфіну щодо збільшення навантаження на вчителів

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич виступила проти пропозиції Міністерства фінансів збільшити навантаження на вчителів з 18 до 20 годин через підвищення зарплати освітянам.

В онлайн-трансляції у Facebook очільниця МОН заявила, що лист фінансового відомства "Про підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері освіти і науки" демонструє виключно позицію Мінфіну, пише Всеосвіта (щоб переглянути трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

"Особисто я, як міністр освіти, категорично не поділяю збільшення навантаження на вчителів. В Україні є перелік робіт, які не входять у педагогічне навантаження, а разом з тим, викладачі їх виконують. Тому виглядає так, ніби вчителі працюють виключно 18 годин на тиждень", –пояснила Гриневич.

Прибічники ідей Мінфіну зазвичай наводять аргумент, що за кордоном навантаження на вчителів є більшим, ніж в Україні. Українські педагоги не отримують плату за перевірки зошитів, проведення індивідуальних занять з дітьми, виховні роботи, а тільки за робочий час проведених уроків. Натомість більшість іноземних колег ведуть розрахунок робочих годин, враховуючи усе, що виконує вчитель по роботі.

За словами міністра, вирішення цього питання залежить від позиції нового Кабінету міністрів та нового очільника або очільниці МОН.

"Подальший вплив на це матимуть нові представники влади, але я чітко заявляю свою позицію і готова її обґрунтувати й підтримувати її надалі", – наголосила Гриневич.

Позицію міністра щодо збільшення навантаження на вчителів дивитися з 27:00

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич поділилась неймовірними успіхами розвитку інклюзивної освіти в Україні.

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