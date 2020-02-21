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"Я молився, щоб ви потрапили в пекло": лист школяра до вчительки розбурхав мережу

1.1т
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Шестирічний школяр Айзейя з Техасу (США) написав лист вчительці, в якому побажав їй опинитися в пеклі, тому що вона забрала в нього заслужену винагороду – ігрові долари.

Матір хлопчика викликали в школу через лист. Про інцидент розповіла колега жінки, жителька Техасу Джакія Бредфорд у Facebook, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Bored Panda.

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"Дорога Місіс Джонс, я злий на вас, тому що ви забрали мої 25 ігрових доларів. Тому що я розмовляв з Коннором. Нічого страшного в цьому немає, мені всього шість, я не можу бути тихим весь час. А ви зшахраювали і поцупили мою іграшку і йдете в пекло, справжнє пекло, і будете горіти першою, тому що ви злодій. Я старанно працював за ці ігрові гроші, і моя єдина молитва в церкві сьогодні була про те, щоб Бог швидко відправив вас у пекло, дуже швидко, а ваша нова стрижка погана, дуже погана", – написав у листі хлопчик.

Користувачі соцмережі відзначили, що дитина має рацію. Вчителька не повинна забирати в дитини заслужену нагороду за успіхи під час уроків. Деякі також писали, що педагогині ще пощастило, що школяр свої емоції помістив тільки на папері.

Лист школяра

Лист школяра

Bored Panda

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що флешмоб школярів врятував дівчину від самогубства.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
США
Теги
листи дитина школа
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