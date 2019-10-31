"Я б її відлупцював!" Ректор Острозької академії публічно накинувся на студентку

Ректор Острозької академії (Рівненська область) Ігор Пасічник погрожував студентці другого курсу, яка є журналісткою місцевого видання, тому що вона надіслала йому інформаційний запит.

Студентка в запиті поцікавилася, скільки коштують встановлені в університетському кампусі скульптури. Проте ректор вважає, що не слід надсилати інформаційні запити до свого університету, бо це суперечить неписаним правилам етики, пише Четверта влада (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Журналістка подала запит 11 жовтня, 21 жовтня її викликав до себе декан, а наступного дня ректор зібрав студентів, аби розкритикувати її вчинок.

"Якби це сталося в іншому виші, той, хто подав цей запит, вже би ластівочкою вилетів звідти, гарантую", – сказав Пасічник і порадив "переводитися до іншого вишу усім, кому щось не подобається в Острозькій академії".

Під час зустрічі Пасічник наголосив, що інформаційні запити має отримувати від "чужих журналістів", а від "своїх студентів – хороші, дружні, моральні стосунки". Також він додав, що якби студентка була його дитиною, то він би її "відлупцював". За його словами, дівчина не має права називати себе журналісткою, бо не отримала диплом.

"Чому я говорю, що ця студентка працювала не сама і чому я впевнений. Коли ти продаєш свою чесність, то ти продаєш свою честь. Ця студентка могла відкрити ProZorro і ми абсолютно все викладаємо на сайт. І там на сайті є вся вартість і весь кошторис, з ким ми укладали угоду. І всі квитанції і так далі розміщені на сайті. Клікнув, подивився на сайті і маєш інформацію", – зазначив ректор.

Частина скульптур біля Острозької академії Четверта влада

Проте один зі студентів повідомив, що на ProZorro є не вся інформація. Студентка все ж отримала відповідь на свій запит. У ній повідомляється, що за скульптури академія заплатила 828 тисяч гривень.

"Запам’ятайте раз і назавжди: я не боюся нічого. І тому ще один такий запит і буду говорити по-іншому. Можете писати це, де хочете. Я ще раз кажу, що мені абсолютно все рівно", – додав Пасічник.

Медіаюристка Віта Володовська назвала дії ректора незаконними. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" зазначається, що ніхто не повинен пояснювати, чому подає запит. Публічну інформацію будь-хто має право вільно отримати.

Ректор Острозької академії Ігор Пасічник Ukrainer

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