Вже не юний орел: Поплавського хочуть усунути з посади ректора київського вишу

Закарпатський співак, учасник "Голосу країни-5" Іван Пилипець хоче замінити народного артиста України Михайла Поплавського на посаді ректора Київського національного університету культури та мистецтв.

Про це артист розповів в інтерв'ю Mukachevo.net. Зараз він навчається в аспірантурі цього ж вишу, пише OBOZREVATEL.

"І взагалі я хочу стати ректором Київського національного університету культури та мистецтв. Михайло Поплавський з кожним роком не стає "юним орлом", не молодіє. А я все більше заглиблююсь в науку. Маю багато планів на майбутнє. Сподіваюсь, що все задумане здійсниться, і всім того ж бажаю", – заявив Пилипець.

Іван Пилипець Ivona - bigmir)net

За словами співака, зараз найголовніше в його житті – це навчання, а вже після цього можна думати й про інші плани.

Також зазначається, що Поплавський очолює посаду ректора з 1993 року.

Поплавського хочуть усунути з посади ректора київського вишу Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поплавський став професором Apsley Business School оf London.

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