Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Вульгарно і некрасиво": директорка розкритикувала школярку через "товстуваті ноги"

844
Читати матеріал російською

У Петрозаводську (Росія) директорка школи зацькувала ученицю за занадто коротку спідницю і товстуваті ноги.

Школярка зняла розмову з керівницею навчального закладу ще в 2018 році. Проте мати дівчини вирішила не публікувати відео, доки дочка не довчиться, повідомили в Telegram-каналі "RT на русском" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі: розгорівся скандал

"Такі спідниці носять зазвичай дівчата з дуже хорошими формами. А у тебе така форма, яка викликає іронію якусь. Товстуваті ноги. Це вульгарно і некрасиво", – розкритикувала директорка школярку.

Директорка розкритикувала школярку через "товстуваті ноги"

Директорка розкритикувала школярку через "товстуваті ноги"

Місто

На думку дівчинки, через керівницю школи проти неї змовилися друзі. Перед тим, як зайти в кабінет до директорки, однокласниця сказала їй: "Ходиш, як повія, в цьому топіку. Знаєш, де такі дівчата працюють?"

Слід зазначити, що офіційної реакції від місцевого управління освіти не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як директорка та завучка не могли поділити посаду очільника гімназії в Києві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Петрозаводськ
Теги
булінг Новини Росії скандал в школе директор школи конфлікт в школі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы