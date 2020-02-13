"Вульгарно і некрасиво": директорка розкритикувала школярку через "товстуваті ноги"

У Петрозаводську (Росія) директорка школи зацькувала ученицю за занадто коротку спідницю і товстуваті ноги.

Школярка зняла розмову з керівницею навчального закладу ще в 2018 році. Проте мати дівчини вирішила не публікувати відео, доки дочка не довчиться, повідомили в Telegram-каналі "RT на русском" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Такі спідниці носять зазвичай дівчата з дуже хорошими формами. А у тебе така форма, яка викликає іронію якусь. Товстуваті ноги. Це вульгарно і некрасиво", – розкритикувала директорка школярку.

Директорка розкритикувала школярку через "товстуваті ноги" Місто

На думку дівчинки, через керівницю школи проти неї змовилися друзі. Перед тим, як зайти в кабінет до директорки, однокласниця сказала їй: "Ходиш, як повія, в цьому топіку. Знаєш, де такі дівчата працюють?"

Слід зазначити, що офіційної реакції від місцевого управління освіти не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як директорка та завучка не могли поділити посаду очільника гімназії в Києві.

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