Вступна кампанія-2020: у Міносвіти назвали нові умови прийому у виші

Міністерство освіти затвердило Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році.

У документі, який оприлюднили на сайті МОН, зазначається, що вступникам, які претендуватимуть на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти за кошти державного бюджету, необхідно мати конкурсний бал не менш ніж 125.

Для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" мінімальний конкурсний бал з другого та третього конкурсних предметів має становити щонайменше 150 балів. Для спеціальності "Фармація", "Промислова фармація" – 130 балів, а для правничих спеціальностей – 140 балів.

"У 2020 році вступники, які планують навчання на місцях державного або регіонального замовлення, матимуть можливість подати до п'яти заяв до ВНЗ. Також будуть зараховуватися сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, окрім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов", – йдеться в документі.

Умовами передбачається можливість навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у кількох навчальних закладах. Проте не допускається навчання за двома чи більше спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджетів.

Прийом заяв та документів розпочнеться 13 липня і буде завершений 16 липня для абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди або вступних іспитів і творчих конкурсів, 22 липня – для тих, хто вступатиме за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 до 12 липня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знання англійської мови стане обов'язковою умовою вступу до вишів України.

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