Вступна кампанія-2020: названо топ-10 новацій для українських абітурієнтів

З 2020 року на українських абітурієнтів чекають такі зміни: більша увага до вступників з особливими освітніми потребами, поширення практики подачі заяв через електронні кабінети та багато іншого.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки, ці та інші новації увійшли в проект Умов прийому до вишів на 2020 рік.

"Документ містить багато цікавих та корисних новацій, які зроблять систему ще прозорішою та ефективнішою. Зараз усі охочі можуть внести свої пропозиції, і ми, звісно, запрошуємо вас це робити", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Так, вступники на базі 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей. Цього року вони могли використовувати до 7 заяв на 4 спеціальності. Кількість заяв на контракт традиційно не обмежуватиметься.

Щоб вступити або перевестись на бюджет, мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.

Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Для цих абітурієнтів не діятиме поріг 125 конкурсних балів, щоб вступити на бюджет.

Студент Вчасно

Також з 2020 року прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 і 2020 років з усіх предметів.

Кожен заклад повинен забезпечити умови для проходження вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесід людям з особливими освітніми потребами. Раніше організація такого вступу залишалася на розсуд приймальної комісії кожного окремого закладу.

Топ-10 змін для вступників Пресслужба МОН

На абітурієнтів, які мають конкурсний бал більш як 175, не буде поширюватись вимога мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів для вступу на лікарські спеціальності. Разом з тим, мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальності “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, а також “Фармація, промислова фармація” (магістра на базі повної загальної середньої освіти) збільшується до 150.

Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста треба буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Для навчання за спеціальністю “Економіка” та спеціальностями галузей знань “Управління та адміністрування” та “Публічне управління та адміністрування” додатково треба буде подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

У 2020 році планується провести широкий конкурс з Державною фіскальною службою.

Подавати заяви через електронні кабінети зможуть і вступники в магістратуру на основі бакалавра. Окрім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги.

Також зазначається, що з 2020 року складання ЄВІ з іноземної мови за технологією ЗНО передбачено для більш як 80 спеціальностей.

Вступ Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні перешкоди для вступу абітурієнтів з Криму до українських вишів.

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