Вступна кампанія-2019: завершується термін подання заяв до вишу

Прийом заяв і документів від абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів на основі сертифікатів ЗНО для здобуття ступеня бакалавра, завершується о 18 годині 22 липня.

Рейтингові списки вступників, які рекомендовані до зарахування на бюджет, опублікуюють не пізніше 18 години 26 липня за посиланням, пише Освіта.ua.

"За даними Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", до навчальних закладів вже подано 1 млн 358 тисячі заяв від вступників на спеціальності всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів", – йдеться в повідомленні.

Новини Названо найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів у 2019 році

Абітурієнти, які вступають до вишів для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), подали більше 841 тисячі заяв.

Зазначається, що інформація про конкурсну ситуацію у вишах на сайті оновлюється двічі на добу.

Вступна кампанія-2019 Високий Замок

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено рейтингові списки абітурієнтів за широким конкурсом у рамках вступної кампанії-2019.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся