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Вступна кампанія-2019: стали відомі найпопулярніші виші України

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Абітурієнти подали до вищих закладів освіти України понад 500 тисяч електронних заяв. Найчастіше вступники обирають Київський національний університет ім. Шевченка. У виші вже отримали майже 20 тисяч заяв.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, створено 154 332 електронних кабінетів, з них майже всі активовані. Це понад 96% від очікуваної цього року кількості.

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Так, найчастіше вступники обирали:

• Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тис заяв;

• Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тис;

• Київський національний торговельно-економічний університет – більше 17,5 тис;

• НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" – майже 16,5 тис;

• НУ "Львівська політехніка" – більше 15 тис.

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"На гарячі лінії МОН та Інфоресурсу (технічний адміністратор ЄДЕБО, де вступники реєструють кабінети) за другий тиждень кампанії надійшло понад 11,7 тисяч дзвінків від вступників та їхніх батьків. Найпоширеніші запитання – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо", – йдеться в повідомленні.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі популярні та провальні спеціальності у вишах України.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міносвіти освіта Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
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