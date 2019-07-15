Вступна кампанія-2019: стали відомі найпопулярніші виші України

Абітурієнти подали до вищих закладів освіти України понад 500 тисяч електронних заяв. Найчастіше вступники обирають Київський національний університет ім. Шевченка. У виші вже отримали майже 20 тисяч заяв.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, створено 154 332 електронних кабінетів, з них майже всі активовані. Це понад 96% від очікуваної цього року кількості.

Так, найчастіше вступники обирали:

• Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тис заяв;

• Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тис;

• Київський національний торговельно-економічний університет – більше 17,5 тис;

• НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" – майже 16,5 тис;

• НУ "Львівська політехніка" – більше 15 тис.

"На гарячі лінії МОН та Інфоресурсу (технічний адміністратор ЄДЕБО, де вступники реєструють кабінети) за другий тиждень кампанії надійшло понад 11,7 тисяч дзвінків від вступників та їхніх батьків. Найпоширеніші запитання – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо", – йдеться в повідомленні.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі популярні та провальні спеціальності у вишах України.

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