Вступна кампанія-2019: стало відомо, коли абітурієнти отримають списки рекомендованих на бюджет

26 липня вступники дізнаються, чи зараховані до вишів на бюджет. Після цього вони мають не пізніше 31 липня принести оригінали необхідних документів.
В електронному кабінеті вступника навпроти заяви, за якою абітурієнта рекомендують на навчання за кошти державного бюджету, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування", пише Освіторія.
Абітурієнт має особисто до 18-ї години 31 липня подати наступні документи:
копію документа, що посвідчує особу;
оригінал документа про освіту та додаток до нього;
копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
сертифікати ЗНО;
4 кольорові фото 3×4;
інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.
Зарахування вступників триватиме до 12-ї години 1 серпня.
"Кожен вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Ті, хто відмовляться від рекомендації або не виконають вимоги до зарахування, не отримають бюджетне місце 2019 року", – йдеться в повідомленні.
Якщо навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу", це означає, що вступник не отримав рекомендації на бюджет. Проте він автоматично братиме участь у конкурсі на контракт.
У разі рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на: "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з’явитись навпроти кількох заяв. А вже сам вступник має самостійно визначити, яку пропозицію обрати.
Для вступу також треба буде подати пакет документів до вишу. Зараховувати на контракт можуть до 30 вересня.
Вступна кмпанія-2019
Kolobok.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, навчання у вишах України різко подорожчає.
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