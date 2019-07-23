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Вступна кампанія-2019: стало відомо, коли абітурієнти отримають списки рекомендованих на бюджет

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26 липня вступники дізнаються, чи зараховані до вишів на бюджет. Після цього вони мають не пізніше 31 липня принести оригінали необхідних документів.

В електронному кабінеті вступника навпроти заяви, за якою абітурієнта рекомендують на навчання за кошти державного бюджету, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування", пише Освіторія.

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Абітурієнт має особисто до 18-ї години 31 липня подати наступні документи:

  • копію документа, що посвідчує особу;

  • оригінал документа про освіту та додаток до нього;

  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

  • сертифікати ЗНО;

  • 4 кольорові фото 3×4;

  • інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Зарахування вступників триватиме до 12-ї години 1 серпня.

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"Кожен вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Ті, хто відмовляться від рекомендації або не виконають вимоги до зарахування, не отримають бюджетне місце 2019 року", – йдеться в повідомленні.

Якщо навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу", це означає, що вступник не отримав рекомендації на бюджет. Проте він автоматично братиме участь у конкурсі на контракт.

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У разі рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на: "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з’явитись навпроти кількох заяв. А вже сам вступник має самостійно визначити, яку пропозицію обрати.

Для вступу також треба буде подати пакет документів до вишу. Зараховувати на контракт можуть до 30 вересня.

Вступна кмпанія-2019

Вступна кмпанія-2019

Kolobok.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, навчання у вишах України різко подорожчає.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
освіта
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Удачи всем вам, абитуриенты!
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