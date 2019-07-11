Вступна кампанія-2019: опубліковано перші рейтингові списки абітурієнтів

Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" розпочала оприлюднювати перші рейтингові списки вступників, які подають заяви до закладів вищої освіти.

Як пише Освіта.ua, оновлення системи відбуватиметься тричі на добу. Стало відомо, що до навчальних закладів вступники вже подали 343 тисячі заяв. Переглянути всі списки можна за посиланням.

"Абітурієнти, які вступають до вишів на базі повної загальної середньої освіти, подали більше 160 тисяч заяв. А ті, хто після отримання базової загальної середньої освіти (9 клас) – близько 150 тисяч заяв", – йдеться в повідомленні.

На сайті також доступна інформація про коефіцієнти, що застосовуються до балів вступника, ліцензовані обсяги та конкурсні предмети для вступу на ту чи іншу спеціальність.

Також можна знайти файли з умовами прийому до кожного закладу вищої освіти.

Щоб оцінити можливості вступу на бюджет, абітурієнт може переглянути статистичну інформацію вступної кампанії 2018 року.

Вступна кампанія-2019 Новини Полтавщини

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