Вступна кампанія-2019: оприлюднено рейтингові списки абітурієнтів за широким конкурсом

Міністерство освіти та науки України опублікувало рейтинг вступників, які беруть участь у широкому конкурсі.

Як йдеться в пресслужбі МОН, абітурієнти, які вступають на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного й ветеринарного спрямування, магістра "Права" та "Міжнародного права", можуть переглянути своє місце в списку в розділі "Вступна кампанія 2019" – "Широкий конкурс 2019".

"Також розміщено дані про те, скільки в кожному з вишів подано заяв на широкий конкурс, та списки вступників за кожною спеціальністю. Таким чином кожен абітурієнт може відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що у 2019 році вперше буде проведено спільний для Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я широкий конкурс за спеціальностями 22 "Охорона здоров’я".

Абітурієнти ASPI — Інформаційне агентство

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі найпопулярніші виші України у рамках вступної кампанії-2019.

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