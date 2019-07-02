Вступна кампанія-2019: названі популярні та провальні спеціальності у вишах України

У вищих закладах освіти України популярними професіями, якщо порівнювати з минулим роком, залишаються гуманітарні. Найменше абітурієнти цікавляться фізикою і хімією.

Про це розповів Радіо НВ головний експерт з освіти Реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин. Зазначається, що точні науки вже не перший рік посідають друге місце.

"Традиційно було багато заяв на право, медицину, відносно багато на журналістику, різні міжнародні спеціальності. Менше, ніж треба, було заяв на педагогічні спеціальності, інженерні, природничі. Фізика і хімія – є проблеми з кількістю заяв, там було навіть менше зараховано людей, ніж кількість бюджетних місць", – повідомив Бахрушин.

За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, одне з нововведень 2019 року – першочергове зарахування на бюджет на освіту, педагогіку та охорону здоров’я. Проте абітурієнти повинні бути готові до роботи в сільській місцевості після закінчення навчання. Відпрацювати потрібно буде в селі або у селищі міського типу не менш як три роки.

"У нас є квота місць державного замовлення для таких абітурієнтів. І навіть якщо вона вичерпується, їхній результат при укладанні таких контрактів буде домножуватися на коефіцієнт", – пояснила Гриневич.

Зазначається, що вступник може подати сім заяв на чотири спеціальності, якщо захоче поступити на бюджет. Якщо абітурієнт бажає заключити контракт з вишем – кількість заяв не обмежується.

Вступна кампанія Міністерство освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що активна фаза вступної кампанії в Україні триватиме весь липень 2019 року.

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