Вступ абітурієнтів з Криму до українських вишів: названо головні перешкоди

Абітурієнти з Криму ще можуть до 26 вересня вступити на контракт і відразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет. Проте є перешкоди, з якими стикаються кримчани.

Як пише Сьогодні, були випадки, що талановиті діти змушені були їхати в Росію.

Одна з головних перешкод для абітурієнтів, які опинилися під окупаційним режимом, – Україна вимагає військовий квиток або приписне свідоцтво від юнаків з Криму і ОРДЛО. У правилах вступу просто не прописані винятки.

"Коли абітурієнти приходять до вишу, їм доводиться доводити, що вони з Криму чи Донбасу. Пропонований перелік документів, які можуть підтверджувати проживання на окупованих територіях, не завжди підходить вишам, наприклад – факт володіння житлом", – йдеться в повідомленні.

Також перешкодою є те, що немає інформації про особливі правила вступу. Тому абітурієнти вступають двома шляхами. Перший – через Центри освіти, другий – через ЗНО на загальних підставах.

"Держава в більшій мірі відсторонилася, особливо, Міністерство освіти. Інформація просто туди не заходить. Діти з окупованих територій, які здавали ЗНО, тільки після вступу дізнавалися, що могли вступити через освітні центри", – каже Олег Охредько, аналітик Центру громадської освіти "Альменда".

Проте абітурієнти можуть вступити тільки в навчальні заклади Міністерства освіти України. Виші Міністерства охорони здоров'я і Міністерства культури не приймають випускників з окупованих територій за особливими умовами.

Вступ-2019 Вісник Кременчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму окупанти взялися за абітурієнтів через Україну.

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