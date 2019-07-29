Вступ-2019 в Україні завершується: що потрібно знати абітурієнту

Вступна кампанія-2019 в Україні завершується і абітурієнти, які отримали рекомендації на бюджет, вже можуть подавати оригінали документів.

Якщо навпроти заяви вступника з'явився статус "Рекомендовано до зарахування", то йому потрібно пройти фінальні чотири кроки, пише Всеосвіта.

Для початку варто підготувати необхідні документи. Перелік майже ідентичний до того, який завантажують до власного електронного кабінету на платформі ЄДЕБО. Абітурієнт має особисто до 18-ї години 31 липня подати наступні документи:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України (1, 2, 11 сторінки), ID-картка із реєстрацією про місце проживання та ідентифікаційний код);

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО (цьогоріч враховуються результати 2017, 2018 та 2019 років, іноземна мова – 2018 або 2019 року);

4 кольорові фото 3×4 см;

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу вищої освіти.

Вступна кмпанія-2019 Правда.іф

Це все подається в палітурці на зав’язках або у теці-швидкозшивачі, але інколи заклади освіти користуються іншими предметами для зберігання інформації.

Наступний крок – розрахуйте правильно час.

"Залишилося ще три дні з 29 до 31 липня. Тому будьте обачними і не пропустіть свій шанс через неуважність. Кожен вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет", – йдеться в повідомленні.

Третій крок – подання оригіналів до приймальної комісії. Обов'язково абітурієнт має мати з собою:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

підготовлену теку з документами;

військово-обліковий документ для військовозобов`язаних.

Після надання оригіналів, статус заяви змінюється на "Включено до наказу". Зарахування вступників триватиме до 12:00 1 серпня.

Останній крок – очікуйте на безліч незвичайних відкриттів та солодкий присмак студентського життя.

У вступників, які не отримали рекомендації на бюджет, 26 липня статус напроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

Для вступу на контракт абітурієнтам також треба буде подати пакет документів до вишу. Кінцеву дату прийому визначає заклад вищої освіти, але загалом зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

Вступна кампанія-2019 АСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підвищать ціни на навчання в закладах освіти.

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