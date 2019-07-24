Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Вступ-2019: стали відомі найпопулярніші спеціальності та виші України

1.2т Читати матеріал російською

У рамках вступної кампанії-2019 найпопулярнішими спеціальностями є філологія та право, а найбільшу кількість заяв абітурієнти подали в Київ і Львів.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання. Вони подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах.

Новини
Навчання у вишах України різко подорожчає: скільки платитимуть студенти

Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412

  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078

  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 35 242

  • НУ "Львівська політехніка" – 29 939

  • Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233

  • Національний авіаційний університет – 22 324

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686

  • Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672

Новини
Вступна кампанія-2019: стало відомо, коли абітурієнти отримають списки рекомендованих на бюджет

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

  • Філологія – 65 419

  • Право – 65 077

  • Менеджмент – 50 207

  • Комп'ютерні науки – 39 376

  • Середня освіта – 35 605

  • Журналістика – 30 247

  • Економіка – 28 178

  • Інженерія програмного забезпечення – 27 217

  • Психологія – 25 680

  • Медицина – 25 288

Зазначається, що під час формування рейтингу заяви зі статусами "Скасовано (з втратою пріоритетності)", "Відмова", "Скасовано закладом освіти" не враховувалися.

Вступна кампанія-2019

Вступна кампанія-2019

Міністерство освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коледжі України опублікували рейтингові списки абітурієнтів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Міносвіти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані