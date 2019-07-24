Вступ-2019: стали відомі найпопулярніші спеціальності та виші України

У рамках вступної кампанії-2019 найпопулярнішими спеціальностями є філологія та право, а найбільшу кількість заяв абітурієнти подали в Київ і Львів.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання. Вони подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах.

Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 35 242

НУ "Львівська політехніка" – 29 939

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233

Національний авіаційний університет – 22 324

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Філологія – 65 419

Право – 65 077

Менеджмент – 50 207

Комп'ютерні науки – 39 376

Середня освіта – 35 605

Журналістика – 30 247

Економіка – 28 178

Інженерія програмного забезпечення – 27 217

Психологія – 25 680

Медицина – 25 288

Зазначається, що під час формування рейтингу заяви зі статусами "Скасовано (з втратою пріоритетності)", "Відмова", "Скасовано закладом освіти" не враховувалися.

Вступна кампанія-2019 Міністерство освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коледжі України опублікували рейтингові списки абітурієнтів.

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