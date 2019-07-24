Вступ-2019: стали відомі найпопулярніші спеціальності та виші України

У рамках вступної кампанії-2019 найпопулярнішими спеціальностями є філологія та право, а найбільшу кількість заяв абітурієнти подали в Київ і Львів.
Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання. Вони подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах.
Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 35 242
НУ "Львівська політехніка" – 29 939
Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
Національний авіаційний університет – 22 324
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672
ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:
Філологія – 65 419
Право – 65 077
Менеджмент – 50 207
Комп'ютерні науки – 39 376
Середня освіта – 35 605
Журналістика – 30 247
Економіка – 28 178
Інженерія програмного забезпечення – 27 217
Психологія – 25 680
Медицина – 25 288
Зазначається, що під час формування рейтингу заяви зі статусами "Скасовано (з втратою пріоритетності)", "Відмова", "Скасовано закладом освіти" не враховувалися.
Вступна кампанія-2019
Міністерство освіти і науки України
Як повідомляв OBOZREVATEL, коледжі України опублікували рейтингові списки абітурієнтів.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".