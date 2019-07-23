Вступ-2019: названі регіони України з найпопулярнішими вишами

Учора, 22 липня, завершився термін подання заяв від абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів на основі сертифікатів ЗНО для здобуття ступеня бакалавра.

Уже 26 липня опублікують рейтингові списки вступників, які зараховані на бюджет. Тому OBOZREVATEL вирішив дізнатись, в які регіони України абітурієнти подавали найбільше заяв.

Згідно з даними інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA" в 2019 році у виші України подали 921 713 заяв на бакалаврат. А враховуючи магістра, молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра – загалом у навчальні заклади надійшло 1 млн 487 тисяч заяв.

Так, найбільше українці бажають вступити до міста Києва (303 130 заяв), Харківської (114 275), Львівської (104 965) та Дніпропетровської (62 633) областей. П'ятірку лідерів закриває Одеська область – туди абітурієнти подали 57 346 заяв.

Найменше майбутні студенти хотіли вступити на бакалаврат у луганські виші – 4 437 заяв, кіровоградські – 4 814, та київські (без врахування міста Києва) – 7 613.

Слід зазначити, що прийом заяв на молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра і магістра триває.

Вступ-2019 Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, навчання у вишах України різко подорожчає.

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