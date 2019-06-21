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Встановлено порогові бали "склав/не склав" з усіх предметів ЗНО

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Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти під час засідання у залі Колегії МОН нарешті визначила порогові бали "склав/не склав" з усіх предметів ЗНО. Про це щойно повідомило МОН на своєму сайті. Сьогодні було встановлено порогові бали для трьох тестів:

  • історія України - 27,

  • географія - 26,

  • хімія - 16.

Поріг "склав/не склав" від загальної кількості учасників іспитів подолали: з історії України - 84% осіб, з географії - 89,57%, з хімії - 86%.

Результати тестування з’являться завтра, 22 червня, на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, що раніше комісія визначила порогові бали "склав/не склав" з наступних предметів:

  • математика - 11;

  • українська мова та література - 23;

  • фізика - 13;

  • іноземні мови - 19;

  • біологія - 23.

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