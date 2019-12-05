Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Всі здають, і ти будеш": у дитсадку Києва розгорівся скандал через погрози батькам

1.2т
Читати матеріал російською

У дитсадку №664 Оболонського району міста Києва розгорівся скандал через побори і погрози батькам, які не здають кошти в фонд дошкільного закладу.

Про інцидент розповіла у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" Олена Бабікова. За її словами, конфлікти почалися через регулярні запізнення виховательки. Група працює з 7 ранку, і Бабіковій кожного дня доводиться запізнюватися на роботу, тому що дитину немає з ким залишити в дитсадку, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Жінка написала скаргу на виховательку Валентину Іванівну керівництву закладу, адже на зауваження працівник садка реагувала криками і погрозами. Після цього педагогиня вирішила помститися і почала налаштовувати інших батьків проти неї.

Новини
"Мамо, я боюся": у дитсадку Львова спалахнув скандал через травлю дитини

"Після її маніпуляцій в батьківському чаті на мене полилися погрози, образи, і вимоги піти в іншу групу або сад. І що найнеприємніше, вихователька почала говорити про мою дитину гидоти! Загалом тепер батьки мають намір писати скарги на мене і виживати з групи", – додала жителька Києва.

"Всі здають, і ти будеш": у дитсадку Києва розгорівся скандал через погрози батькам

Скріншот погроз у батьківському чаті

"Всі здають, і ти будеш": у дитсадку Києва розгорівся скандал через погрози батькам

Скріншот погроз у батьківському чаті

Також Бабікову змусили здавати гроші на шафу, яку мали б придбати за кошти районного управління освіти.

"Дорога, моя. Батьки завжди здають на все, і ти будеш здавати", – заявляла вихователька.

"Всі здають, і ти будеш": у дитсадку Києва розгорівся скандал через погрози батькам

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку в Черкасах жінка влаштувала допит з погрозами чужій дитині.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "дошкільний період" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Київ
Теги
дитячий садок дитина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Особенно умиляет грамотность воспитательницы и ее приверженцев )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0