"Всі здають, і ти будеш": у дитсадку Києва розгорівся скандал через погрози батькам

У дитсадку №664 Оболонського району міста Києва розгорівся скандал через побори і погрози батькам, які не здають кошти в фонд дошкільного закладу.

Про інцидент розповіла у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" Олена Бабікова. За її словами, конфлікти почалися через регулярні запізнення виховательки. Група працює з 7 ранку, і Бабіковій кожного дня доводиться запізнюватися на роботу, тому що дитину немає з ким залишити в дитсадку, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Жінка написала скаргу на виховательку Валентину Іванівну керівництву закладу, адже на зауваження працівник садка реагувала криками і погрозами. Після цього педагогиня вирішила помститися і почала налаштовувати інших батьків проти неї.

"Після її маніпуляцій в батьківському чаті на мене полилися погрози, образи, і вимоги піти в іншу групу або сад. І що найнеприємніше, вихователька почала говорити про мою дитину гидоти! Загалом тепер батьки мають намір писати скарги на мене і виживати з групи", – додала жителька Києва.

Скріншот погроз у батьківському чаті

Скріншот погроз у батьківському чаті

Також Бабікову змусили здавати гроші на шафу, яку мали б придбати за кошти районного управління освіти.

"Дорога, моя. Батьки завжди здають на все, і ти будеш здавати", – заявляла вихователька.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку в Черкасах жінка влаштувала допит з погрозами чужій дитині.

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