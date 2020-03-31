У понеділок, 6 квітня, на українському телебаченні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Уроки транслюватимуть щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Всеукраїнська школа онлайн: Зеленський повідомив, де та о котрій годині транслюватимуть уроки Скріншот відео

Навчати дітей на час карантину будуть 40 педагогів з Києва. Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міносвіти у Facebook та YouTube. Так, за кожним класом закріпили один або два телеканали:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

"Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною!", – йдеться у відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН повідомили, що школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання.

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