На уроці "Всеукраїнської школи онлайн" зробили курйозну помилку. Відео
На уроці всесвітньої історії у "Всеукраїнській школі онлайн", яку запустили через карантин в Україні, допустили помилку.
Так, у відеоролику для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Учителька розповідала про динаміку холодної війни, протистояння НАТО й організації Варшавського договору. У цей момент на екрані з'явився слайд, на якому йшлося про американського президента "Турмена".
Зазначимо, що сама вчителька назвала правильне ім'я глави Сполучених Штатів.
Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.
Довідка: Гаррі С. Трумен – 33-й президент Сполучених Штатів (1945-1953 роки).
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька допустила помилку на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.
Учителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії, а вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.