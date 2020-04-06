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Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків і де дивитися

1.9т
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У понеділок, 6 квітня, стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів.

Як повідомила в Facebook перша леді України Олена Зеленська, більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть такі українські телеканали:

  • 5-й клас – "Плюсплюс" і "112 Україна"

  • 6-й клас – "ZOOM" та "NewsOne"

  • 7-й клас – "ZIK" і "5 канал"

  • 8-й клас – "Індиго" і "УНІАН"

  • 9-й клас – "Рада" і "UA: Культура"

  • 10-й клас – "UA: Перший"

  • 11-й клас – "М1"

Всі уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube, на Медіасервіс і інтернет-платформах "1+1 video", "ТСН.ua", "УНІАН", а також на "Megogo" і "OLL.tv", на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть доступні безкоштовно навіть для незареєстрованих користувачів.

Онлайн-урок для 5-го класу (англійська мова, математика, зарядка):

Онлайн-урок для 6-го класу (англійська мова, математика, біологія):

Онлайн-урок для 7-го класу (англійська мова, фізкультура, історія України):

Онлайн-урок для 8-го класу (англійська мова):

Онлайн-урок для 9-го класу (українська мова):

Онлайн-урок для 10-го класу (українська мова):

Онлайн-урок для 11-го класу (українська мова):

Всі онлайн-уроки можна подивитися тут.

Повний розклад уроків:

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

Як писав OBOZREVATEL, в МОН повідомили, що школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта школа
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