Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків і де дивитися

У понеділок, 6 квітня, стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів.
Як повідомила в Facebook перша леді України Олена Зеленська, більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Ілюстрація
pixabay.com
Щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть такі українські телеканали:
5-й клас – "Плюсплюс" і "112 Україна"
6-й клас – "ZOOM" та "NewsOne"
7-й клас – "ZIK" і "5 канал"
8-й клас – "Індиго" і "УНІАН"
9-й клас – "Рада" і "UA: Культура"
10-й клас – "UA: Перший"
11-й клас – "М1"
Всі уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube, на Медіасервіс і інтернет-платформах "1+1 video", "ТСН.ua", "УНІАН", а також на "Megogo" і "OLL.tv", на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть доступні безкоштовно навіть для незареєстрованих користувачів.
Онлайн-урок для 5-го класу (англійська мова, математика, зарядка):
Онлайн-урок для 6-го класу (англійська мова, математика, біологія):
Онлайн-урок для 7-го класу (англійська мова, фізкультура, історія України):
Онлайн-урок для 8-го класу (англійська мова):
Онлайн-урок для 9-го класу (українська мова):
Онлайн-урок для 10-го класу (українська мова):
Онлайн-урок для 11-го класу (українська мова):
Всі онлайн-уроки можна подивитися тут.
Повний розклад уроків:
Як писав OBOZREVATEL, в МОН повідомили, що школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання.
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