На уроці історії у "Всеукраїнській школі онлайн" вчителька назвала Лівонську війну 1558–1583 років Ліванською.

На помилку на своїй сторінці у Facebook відреагував колишній народний депутат Борислав Береза (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Урок "Всеукраїнської школи онлайн" Скрін відео

"Як можна називати Лівонську війну – Ліванською? Лівонський орден! Той, що входив у Тевтонський орден. Це германці! Хрестоносці. Ті, які потім отримали на Чудському озері від Олександра Невського. Але це вже інша історія", – обурився він.

"А Ліванська війна – 1982-й, операція "Мир Галілеї", пізніше відома в Ізраїлі як "Ліванська війна" або як "Перша ліванська війна", – додав екснардеп.

Березу також обурило те, що вчителька використала назву "Росія", а не "Московське царство". "Мабуть, не в курсі, що Росія з'явилася у 18 столітті", – написав він.

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більш ніж 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька припустилася помилки на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог із "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила задачу, віднімаючи числа.

Учителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії, а вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.

Крім того, на уроці для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом".