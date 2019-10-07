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"Все російське!" Мережу обурив підручник у музичній школі Києва

3.3т Читати матеріал російською

У музичній школі №7 ім. І.Шамо міста Києва батьків змусили придбати російськомовні підручники із сольфеджіо.

Про інцидент розповіла мати однієї з учениць Діана Маландра на Facebook-сторінці. За її словами, дітей також змушують вчити російські народні пісні: у підручнику з 306 музичних творів тільки 20 українських (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчителька пояснила це так: "Какие проблемы? Русский язык не запрещен! Это лучший учебник по сольфеджио в Украине. Я 38 лет преподаю и по другим учебникам учить не буду", – розповіла Маландра.

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Зазначається, що на підручнику не вказано ані дані видавництва, ані грифу Міносвіти чи Мінкульту.

Користувачі соцмережі почали обурюватись такій поведінці вчительки. Деякі батьки наголосили на тому, що їхні діти навчаються за україномовними підручниками в інших музичних школах.

"Все російське!" Мережу обурив підручник у школі Києва

Скріншот коментарів

"Все російське!" Мережу обурив підручник у школі Києва

Скріншот коментарів

"Все російське!" Мережу обурив підручник у школі Києва

Скріншот коментарів

Підручник із сольфеджіо

Підручник із сольфеджіо

Facebook Diana Malandra

Підручник із сольфеджіо

Підручник із сольфеджіо

Facebook Diana Malandra

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі у Кропивницькому дітей змушують вчити російську мову.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
школа російська мова скандал в школе
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"дети учатся за украиноязычными учебниками" во-во, учатся ЗА учебниками))) уровень то виден. Учиться и по клинописи можно, вопрос - чему научишься
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А вы обратили внимание на ужасающий факт? В учебнике даже ноты не украинские!
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1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Интересно, на каком языке написана документация на АЭС, на каком языке в военных училищах изучают инструкции на технику произведенную в России, когда уже самая древняя нация в Галактике изобретет свой собственный технический язык?
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