"Все російське!" Мережу обурив підручник у музичній школі Києва

У музичній школі №7 ім. І.Шамо міста Києва батьків змусили придбати російськомовні підручники із сольфеджіо.

Про інцидент розповіла мати однієї з учениць Діана Маландра на Facebook-сторінці. За її словами, дітей також змушують вчити російські народні пісні: у підручнику з 306 музичних творів тільки 20 українських (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчителька пояснила це так: "Какие проблемы? Русский язык не запрещен! Это лучший учебник по сольфеджио в Украине. Я 38 лет преподаю и по другим учебникам учить не буду", – розповіла Маландра.

Зазначається, що на підручнику не вказано ані дані видавництва, ані грифу Міносвіти чи Мінкульту.

Користувачі соцмережі почали обурюватись такій поведінці вчительки. Деякі батьки наголосили на тому, що їхні діти навчаються за україномовними підручниками в інших музичних школах.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Підручник із сольфеджіо Facebook Diana Malandra

Підручник із сольфеджіо Facebook Diana Malandra

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі у Кропивницькому дітей змушують вчити російську мову.

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