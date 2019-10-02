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Вражає! Українка розповіла про особливості фінської школи

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У Фінляндії старша школа помітно відрізняється від молодшої, а особливо – від українських навчальних закладів.

Українка вирішила поділитись досвідом і розповісти про особливості фінської освіти. У серпні 2019 року її дочка почала навчатись в 7-му класі. Зазначається, що до 6-го класу школу вважають молодшою, а з 7-го до 9-го – старшою.

"Мова навчання – шведська. Кожен день 4-5 уроків, але вони тривають не 45, а 67 хвилин, деякі – 80 хвилин. Перерви теж великі – від 15 до 40 хвилин. Через це діти раніше починають і часто пізніше закінчують, ніж українські школярі з 7 уроками", – написала українка у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS".

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За її словами, домашнього завдання дітям практично не дають, тому діти встигають його робити на перервах, а вдома відпочивають. У класах навчається приблизно 15 учнів.

У школах є окремий предмет "Шведська мова і література". Мова вивчається і вдосконалюється завдяки читанню шведської та світової літератури. Також в кожної дитини є в коридорі своя шафка. Діти тримають там книги і ходять з порожнім рюкзаком. Оцінки ставлять тільки за контрольні тести, які проводяться строго в четвер першим уроком.

Школа

Школа

Smapse

"Немає шкільної форми і все безкоштовно. Ми не купили жодного олівця за півтора року. Все за рахунок держави. Щоденні ланчі теж безкоштовні. Не дуже смачні зазвичай, але їсти цілком можна", – йдеться в повідомленні.

У школах є уроки трудового, малювання, домоведення. На предмети не ділять за гендерною ознакою: всі разом варять суп або займаються теслярством. Спортивну форму на фізкультуру школярі не носять. Під час уроку дітей водять на ковзанку, в басейн, грають в командні ігри, виводять в місто або ліс.

Школа

Школа

УП.Життя

Вражає! Українка розповіла про особливості фінської школи

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка вразила розповіддю про навчання в США.

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Тема
школа
Місце
Фінляндія
Тег
школа
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