Вражає! Четверо однокласників із Луцька набрали максимальний бал на ЗНО

У Луцьку четверо однокласників, учні школи №9, склали ЗНО на 200 балів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Даниїл Ярощук і Андрій Обертас на максимальний бал склали математику, а Костянтин Приступа й Вероніка Євдокимова – хімію і біологію відповідно (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

В одному класі луцької школи дванадцятеро відмінників і жодного двієчника. А половина учнів склала оцінювання в середньому на 195 балів.

"40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не наробити помилок не через незнання, а через неуважність і те, що нервуєшся", – поділилися випускники Даниїл і Андрій.

Луцькі випускники Скріншот з відео

Вчителька математики Оксана Мала розповіла, що під час підготовки до ЗНО вже й не знала, які завдання вигадувати. Учні могли й о 12-ій годині скидати розв'язки завдань, які вона колись давала.

"Велике щастя, коли ти читаєш у такому класі. Коли заходиш і боїшся помилитися, тому що учні одразу: а тут не так, а я думаю інакше", – сказав директор школи Олександр Дубина.

Не всі випускники збираються далі навчатися в Україні. Принаймні двоє планують здобувати освіту за кордоном, але обіцяють вернутися.

Луцькі випускники Скріншот з відео

Луцькі випускники ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти назвали регіони-лідери за результатами ЗНО в Україні.

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