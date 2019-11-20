Вперше за 145 років: у російській школі урочисто відкрили туалет

У Козьма-Дем'янівській школі Орловської області (Росія) урочисто відкрили перший за 145 років теплий туалет.

Як повідомила місцева газета "Знамя труда", із закінченням будівництва школярів привітали голова адміністрації, начальник відділу освіти та інші чиновники райадміністрації, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Директор школи Наталія Полякова переживала, що роботи не встигнуть закінчити до опалювального сезону, але робітники зробили швидко. В туалеті є всі зручності: гаряча вода, пластикові вікна і відкриваються кватирки.

Зводилося санітарно-гігієнічне приміщення господарським способом. На будівництво, підключення комунікацій та внутрішні роботи знадобилось 2 місяці та 909 116 рублів.

Урочисто відкритий туалет у Козьма-Дем'янівській школі Телеграм-канал "Підйом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.