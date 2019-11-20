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Вперше за 145 років: у російській школі урочисто відкрили туалет

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У Козьма-Дем'янівській школі Орловської області (Росія) урочисто відкрили перший за 145 років теплий туалет.

Як повідомила місцева газета "Знамя труда", із закінченням будівництва школярів привітали голова адміністрації, начальник відділу освіти та інші чиновники райадміністрації, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Діти падають: на Тернопільщині розгорівся скандал через шкільні туалети

Директор школи Наталія Полякова переживала, що роботи не встигнуть закінчити до опалювального сезону, але робітники зробили швидко. В туалеті є всі зручності: гаряча вода, пластикові вікна і відкриваються кватирки.

Зводилося санітарно-гігієнічне приміщення господарським способом. На будівництво, підключення комунікацій та внутрішні роботи знадобилось 2 місяці та 909 116 рублів.

Урочисто відкритий туалет у Козьма-Дем'янівській школі

Урочисто відкритий туалет у Козьма-Дем'янівській школі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Росія Орел
Теги
школа Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Представляю, как 70% украинцев читают эту заметку серя на корточках в очко и завидуют российским детям))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
А тем временем, в школьном дворовом туалете на Тернопольщине дети продолжают весело подскальзываться и ранять свои телефоны в ОЧКО.
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hunt andres
hunt andres
Твари хахложопые, вы не забыли как на львовщине дети в дырки падают? Падальный народец. Не братья, точно.
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