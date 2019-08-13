"Вони там зовсім хворі!" Українців обурили рекомендації вчителям

У мережі користувачів обурили методичні рекомендації, видані українським вчителям на новий навчальний рік. Вони висловили своє здивування, адже деякі рекомендації не пов'язані з предметами.

Українець Володимир Завгородній на Facebook-сторінці опублікував декілька витягів з фізики, де школярам пропонується розповідати про права людини, а не про звичні терміни цієї науки, пише Апостроф (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, на уроці, присвяченому дифузії, вчителям рекомендовано донести до учнів головні аспекти теми про гендерну дискримінацію в суспільстві", – йдеться в повідомленні.

Рекомендації вчителям Апостроф

Рекомендації вчителям Апостроф

Рекомендації вчителям Апостроф

Рекомендації вчителям Апостроф

У коментарях користувачі соцмережі також висловили своє невдоволення.

"Може переплутали і не в той предмет вписали. Люди зараз неграмотні,

Вони там зовсім хворі...

Не тільки у фізиці такі дивні рекомендації," – діляться користувачі.

Коментарі під дописом Апостроф

Коментарі під дописом Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано 5 речей, які ні в якому разі не можна робити вчителю.

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