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"Вони там зовсім хворі!" Українців обурили рекомендації вчителям

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У мережі користувачів обурили методичні рекомендації, видані українським вчителям на новий навчальний рік. Вони висловили своє здивування, адже деякі рекомендації не пов'язані з предметами.

Українець Володимир Завгородній на Facebook-сторінці опублікував декілька витягів з фізики, де школярам пропонується розповідати про права людини, а не про звичні терміни цієї науки, пише Апостроф (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, на уроці, присвяченому дифузії, вчителям рекомендовано донести до учнів головні аспекти теми про гендерну дискримінацію в суспільстві", – йдеться в повідомленні.

Рекомендації вчителям

Рекомендації вчителям

Апостроф

Рекомендації вчителям

Рекомендації вчителям

Апостроф

Рекомендації вчителям

Рекомендації вчителям

Апостроф

Рекомендації вчителям

Рекомендації вчителям

Апостроф

У коментарях користувачі соцмережі також висловили своє невдоволення.

"Може переплутали і не в той предмет вписали. Люди зараз неграмотні,

Вони там зовсім хворі...

Не тільки у фізиці такі дивні рекомендації," – діляться користувачі.

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Апостроф

Коментарі під дописом

Коментарі під дописом

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано 5 речей, які ні в якому разі не можна робити вчителю.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міносвіти
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Да все правильно в этих методичках вот нафиг свиньям физика и математика - главное борьба за права геев …. ведь уехав на работу в Европу у них никто не спросит закон Ома а вот чпокнуть украинцев в попку захотят многие - а украинцы уже с детства готовы к этому ...
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Ferat Bey
Ferat Bey
1) https://www.youtube.com/watch?v=CPGds6_cyws 2) https://www.youtube.com/watch?v=gM7OZbfpB-4
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Ferat Bey
Ferat Bey
https://www.youtube.com/watch?v=CPGds6_cyws ***** https://www.youtube.com/watch?v=gM7OZbfpB-4
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