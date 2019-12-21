"Вона нехрещена!" У Росії однокласники зацькували школярку через релігію

У Челябінську (Росія) школярі зацькували нехрещену ученицю під час уроку, присвяченому толерантному ставленню до прихильників різних релігій.

Як розповіла мати школярки, з нею відмовилися грати однокласники, а найкращий друг заявив, що боїться захворіти, якщо доторкнеться до неї, пише "Комсомольська правда".

"Спочатку вчителька попросила підняти руки тих, хто хрещений. Потім тих, хто не хрещений. Підняла руку тільки одна дівчинка. Вчителька пояснила, що поважати треба всіх, проте діти проігнорували її слова", – йдеться в повідомленні.

За словами мати школярки, така ситуація нагадала їй радянські часи. Адже колись виявляли людей, які хрещені, а тепер навпаки.

У Росії однокласники зацькували школярку через релігію Styler

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька влаштувала школярам "інквізицію".

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