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"Вона нехрещена!" У Росії однокласники зацькували школярку через релігію

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У Челябінську (Росія) школярі зацькували нехрещену ученицю під час уроку, присвяченому толерантному ставленню до прихильників різних релігій.

Як розповіла мати школярки, з нею відмовилися грати однокласники, а найкращий друг заявив, що боїться захворіти, якщо доторкнеться до неї, пише "Комсомольська правда".

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"Спочатку вчителька попросила підняти руки тих, хто хрещений. Потім тих, хто не хрещений. Підняла руку тільки одна дівчинка. Вчителька пояснила, що поважати треба всіх, проте діти проігнорували її слова", – йдеться в повідомленні.

За словами мати школярки, така ситуація нагадала їй радянські часи. Адже колись виявляли людей, які хрещені, а тепер навпаки.

У Росії однокласники зацькували школярку через релігію

У Росії однокласники зацькували школярку через релігію

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька влаштувала школярам "інквізицію".

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Челябінськ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе булінг Новини Росії релігія
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