Зарплати вчителів підвищилися майже вдвічі – Гройсман

Відремонтовані п'ять тисяч шкіл, введені європейські стандарти в навчанні, підвищені зарплати вчителів: в Україні підбили перші підсумки освітньої реформи за участі глави уряду Володимира Гройсмана і міністра освіти Лілії Гриневич.

Як йдеться в сюжеті Сьогодні, про це розповіли під час конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження". Так, за два роки з державного бюджету на освіту виділено 7 мільярдів гривень (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На думку прем'єр-міністра, гідна заробітна плата освітян – це вкладення коштів в якісні знання школярів, а значить – в розвиток України.

"Я розумію, сьогодні рівень оплати праці педагогів ще не достатній. Але підвищувати зарплату почали. Підвищили її на 80%", – додав Гройсман.

За його словами, важливо змінити системно ситуацію в освіті. Тому велике значення відіграє матеріальне забезпечення шкіл, вчителів і доступність навчання.

Зарплати вчителів Телеканал 24

"Для всіх нас тема українських дітей, нашого майбутнього – особлива для нас. Для мене вона так само особиста: я народився в сім'ї педагогів. З двох років ходив до школи: мама викладала, а я – спостерігав. І весь час я був поруч з педагогами", – сказав Гройсман.

Також у результаті освітньої реформи постійно підвищується професійний рівень педагогів, заявила міністр освіти.

"Ми вчили вчителів іноземним мовам спільно з Британською радою. Ми почали співпрацю з великою кількістю міжнародних організацій, у нас почалися нові проекти, зокрема українсько-фінський проект", – розповіла Гриневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як порушуються права педагогів. Адже знущань, погроз та навіть переслідувань зазнають педагоги практично всіх шкіл.

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