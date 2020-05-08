Вода: властивості та цікаві факти

Нікого не здивуємо, якщо скажемо, що вода – важлива речовина на планеті Земля. Усі потребують води, щоб жити. Вона постійно рухається навколо Землі через водний кругообіг.

Вода складається з молекул. Коли розмова йде про воду, ми часто чуємо H2O. Це хімічна формула молекули, яка утворює воду. H означає атоми водню, а O – атоми кисню. Кожна молекула води складається з двох атомів водню та одного атома кисню. Про хімічні формули інших речовин читайте в підручнику з хімії за 7 клас О.В. Григоровича.

Стани води

Залежно від температури та енергії молекул вода може існувати у трьох станах.

Лід. Це тверда форма води. Коли вода потрапляє в середовище, де нижче 0 градусів С, вона замерзне і стане льодом. Молекули твердих тіл коливаються близько певної точки і не можуть далеко переміститися від неї.

Рідина. Це вологі речі, які ми п'ємо або в них купаємося. Молекули рідини розташовані близько один до одного.

Пара. Коли вода випаровується або стає вище 100 градусів С, вона починає кипіти. Тоді вода переходить у стан газу, який називається парою. У газах відстань між молекулами велика. Тому вони слабо притягуються один до одного.

Водна молекула

Вода на Землі

Близько 70% поверхні Землі покрито водою. Близько 97% води Землі знаходиться в Світовому океані. Ця вода – солона, і ми її не можемо пити. Ще 2,4% води Землі – замерзла в льодовиках та полярних крижаних шапках. Тобто прісної води в річках та озерах для пиття є близько 0,6%.

Природна вода поділяється на:

атмосферну (сніг, дощ);

поверхневу (річки, озера);

підземну (артезіанська, тріщинно-карстова);

морську (моря, океани).

Смак води

Чиста вода насправді зовсім не має смаку. На смак людина п’є водопровідну або бутильовану воду – це мінерали та інші речовини, які розчинилися у воді.

Якщо вода має солоний присмак, то вона з підвищеною жорсткістю. Також така вода відрізняється високим вмістом магнію і натрію. Металевий смак може говорити про підвищений вміст заліза. Вода з кислинкою свідчить про наявність кислотних неорганічних сполук.

Вода www.segodnya.ua

Вода на інших планетах

Вода є в багатьох місцях у космосі. Гідроген та Оксиген є двома найпоширенішими хімічними елементами у Всесвіті.

Значна частина води на інших планетах – це лід. Водяний лід можна знайти на Місяці, Марсі, в кільцях Сатурна, Плутоні та кометах. Також є водяна пара в атмосферах Меркурія, Венери, Марса та Юпітера. Вода виявлена в складі міжзоряних газових хмар, що лежать в межах галактики Чумацький Шлях.

Цікаві факти про воду:

Вода часто використовується як стандарт в таких наукових вимірах, як температура і об'єм.

Сімдесят відсотків людського тіла складається з води.

Вода розчиняє більше видів матеріалів, ніж будь-яка інша рідина.

Найбільше води людина використовує, промиваючи туалети.

Лід є менш густим, ніж вода. Це дозволяє гігантським айсбергам плавати над океаном.

На домашнє завдання дали задачі з підручника? Шукайте їх в розділі ГДЗ та відповіді з хімії за 7 клас.

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