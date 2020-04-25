Сесії дистанційно: в Україні прийняли несподіване рішення щодо студентів ВНЗ

Вищі навчальні заклади України закінчать поточний навчальний рік дистанційно, якщо ситуація з пандемією коронавірусу не зміниться.

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Таким чином, студентів чекає нововведення – проведення іспитів онлайн. Період проведення сесій при цьому зміщений не буде. Про це "Радіо Свобода" розповіла виконувачка обов'язки міністра освіти та науки Любомира Мандзій (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми надали рекомендаційний лист вищим навчальним закладам щодо організації закінчення навчального року. Виходячи із ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І вищі навчальні заклади повинні бути готові завершити навчальний рік", – сказала Мандзій.

Вона запевнила, що у ВНЗ були технічні можливості для організації проведення заліків, іспитів та випускних іспитів дистанційно.

"Ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року та закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачі іспитів і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідування установ вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", – розповіла чиновниця. Те ж стосується і випускних іспитів у вищих навчальних закладах, додала в.о. міністра.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві освіти та науки України заявили, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання через карантин перенесуть або на червень-липень, або на серпень-вересень