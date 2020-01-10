"Вмочить дитину в лайно": вчитель жорстко виступив за скасування ЗНО з математики

Викладач Дмитро Номіровський виступив за скасування обов'язкового ЗНО з математики, тому що воно не дасть ніякої ефективності, а навпаки погіршить загальний рейтинг знання предмету.

Обов'язкове тестування запланували впровадити з 2021 року. Як розповів Номіровський на своїй Facebook-сторінці, це призведе до того, що рівень, заданий ЗНО, буде знижений, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Поки тестування було добровільним, його вибирали близько 40% школярів, математика їм була потрібна в майбутньому. Інші 60% обирали гуманітарні спеціальності, тому "забивали" на математику. Складність завдань поступово зменшуватиметься, тому що з'явиться більша кількість учнів, які вирішуватимуть тести погано.

"Кому стане добре від того, що наша освітня система вже на виході зі школи наостанок вмочить дитину в лайно? Звичайно, я розумію, страх – може бути мотиватором. В лайно нікому не хочеться. Діючи батогом, можна чогось домогтися. Але хотілося б побачити ще й пряник, а не тільки батіг", – наголосив педагог.

"Вмочить в лайно": вчитель виступив за скасування ЗНО з математики Главком

За його словами, у багатьох школах в старших класах освіта вже кілька років як профільна. Сенс цього підходу в тому, щоб дозволити учню сконцентруватися на тих предметах, які пов'язані з його майбутньою професією. Впровадження профільної освіти призвела до того, що у більшості школярів кількість годин математики зменшилася до 3 уроків на тиждень. Це переважно ті 60% одинадцятикласників, які не планували здавати математику.

Також нещодавно стало відомо, що тестування буде проходити на рівнях "стандарт" і "стандарт+профіль". На думку викладача, це буде тільки на папері, а в дійсності буде гібрид сумнівної ефективності, хоч і дворівнева система могла б компенсувати складності з тестуванням.

"Якщо в школяра зменшується кількість годин на предмет, то який сенс після цього гнати його на тестування? Щоб дізнатися – що? Що тепер він знає ще менше, ніж знали його попередники! Неможливо всидіти на двох стільцях одночасно", – відзначив Номіровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше проти обов'язкового ЗНО з математикивиступив український поет.

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