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Влаштувала допит з погрозами: у дитсадку в Черкасах виник скандал

3.3т
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У Черкасах в дитсадку мати накинулася на чужого п'ятирічного хлопчика і влаштувала йому допит з погрозами через конфлікт з її сином.

Інцидент із розбірками зняла одна із матерів. Відео поширили серед решти батьків, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Ільдана" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Як з'ясувалося пізніше, двоє дітей посварилися, і нібито один з хлопчиків почав битися. Мати потерпілого не втрималася і влаштувала допит п'ятирічному хлопчику, не чекаючи на батьків. Вона погрожувала йому фізичною розправою.

У дитсадку жінка влаштувала допит з погрозами злопчику

У дитсадку жінка влаштувала допит з погрозами злопчику

Скріншот

"Вона не мала права хапати мою дитину за руки. Якщо конфлікт справді виник між хлопцями, то жінка повинна була підійти або до мене, або до вихователя. Я хочу подати заяву в поліцію, бо вона вчинила неправильно", – розповіла пані Марія, мати хлопчика, якому погрожували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті забили на сполох через жахливі умови в дитсадку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Черкаси
Теги
дитячий садок скандали діти постраждала дитина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
И шо, он сказал чей Крым?
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