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Влада в курсі: в дитсадку на Волині дітям влаштували "тортури" фарбою

1.5т Читати матеріал російською

У дитячому садку №5 міста Ковеля (Волинська область) фарбували підлогу, коли його вихованці перебували в приміщенні.

Як написали в Facebook-групі "Ковель Онлайн", інцидент трапився вчора, 30 вересня. У цьому закладі неодноразово проводилися ремонтні роботи, коли там були дошкільнята.

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"В садку стоїть сморід. Через погодні умови з дітьми не можуть погуляти, тому вони закриті в спальній кімнаті (куди менше доходить запах)", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 1 жовтня, там знову продовжать ремонт. Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу.

Дітям влаштували "тортури" фарбою

Дітям влаштували "тортури" фарбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському дитсадку діти заразилися кашлюком.

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Тема
дошкільний період
Місце
Україна Луцьк
Теги
дитячий садок діти
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