Влада в курсі: в дитсадку на Волині дітям влаштували "тортури" фарбою

У дитячому садку №5 міста Ковеля (Волинська область) фарбували підлогу, коли його вихованці перебували в приміщенні.
Як написали в Facebook-групі "Ковель Онлайн", інцидент трапився вчора, 30 вересня. У цьому закладі неодноразово проводилися ремонтні роботи, коли там були дошкільнята.
"В садку стоїть сморід. Через погодні умови з дітьми не можуть погуляти, тому вони закриті в спальній кімнаті (куди менше доходить запах)", – йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 1 жовтня, там знову продовжать ремонт. Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу.
Дітям влаштували "тортури" фарбою
Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському дитсадку діти заразилися кашлюком.
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