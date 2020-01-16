Влада підтримала: український професор розповів про корупцію під час шкільних олімпіад

Професор Запорізького національного університету Сергій Терно заявив, що всі учнівські олімпіади слід скасувати. Він переконався, що завдяки таким заходам в Украні процвітає корупція.

Свою думку він висловив на порталі "Освітня політика". За його словами, упродовж 20 років часто витиралися виставлені бали на роботах і проставлялись інші, дописувались потрібні цифри, а головна методистка вимагала надати завдання до проведення олімпіади, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вчительський актив на олімпіаді – це доволі умовна річ. Визначається він тією особою, яка готує персональний склад журі, тобто методистом обласного інституту післядипломної освіти. Моральне обличчя олімпіадної тусовки доволі точно віддзеркалювало особисті якості головної методистки області. І доброчесність не була серед чеснот цієї "компанії", – розповів Терно.

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У 2019 році в Запоріжжі знайшлися люди, які захотіли провести олімпіади прозоро і чесно. Проте Департамент освіти і науки Запорізької ОДА негативно відреагував на пропозиції і наказав залишити старий склад журі – вчителів та викладачів, які систематично готують та отримують призові місця на цій же обласній олімпіаді.

За словами Терна, на захист старої системи проведення олімпіад стали представники теперішньої влади.

"Ми влаштовуємо ці дійства, аби змалечку виховати корупційну свідомість у молодого покоління? Слід відмовитися від цієї відрижки тоталітаризму. Піклування про талановиту молодь мають перебрати на себе благодійні фонди, асоціації та громадські організації. А допоки освітяни лишатимуться мовчазною покірною масою, свавілля чиновників не знатиме меж", – додав професор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували "врятувати" шкільні олімпіади.

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