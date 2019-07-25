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Влада ігнорує: на Одещині понад 1000 дітей залишилися без школи

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У Таїровській ОТГ (Одеська область) для 1 382 дітей немає місць у школі за місцем проживання, а керівництво громади ніяк на це не реагує.

Як написала на Facebook-сторінці директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, із 1382 учнів – 198 є першокласниками 2019 року.

"Переповнені школи Київського району міста Одеси або досить дорогі приватні школи – вибір невеликий. Витрати Одеси з бюджету (без урахування субвенції) близько 14 мільйонів гривень", – повідомила Буйневич.

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За її словами, департамент пропонував забезпечити дітей громади місцями у відремонтованій і оснащеній 127-й школі, проте керівників ОТГ не зацікавила пропозиція.

"Потрібно було тільки закупити послугу доставки дітей до школи – і не було б двох змін у переповнених наших. І ціна питання не така велика (ми закуповуємо цю послугу для 75 школи). Але навіть наполегливі рекомендації віце-губернатора були сприйняті абсолютно рівнодушно", – додала Буйневич.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
конфлікт в школі діти ОТГ новини Одеси Одеська область
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