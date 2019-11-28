Вкрали 15 млн: миколаївські чиновники цинічно нажилися на школярах

Служба безпеки України викрила чиновників Миколаївської обласної ради, Департаменту освіти й науки ОДА, які привласнили собі 15 млн гривень на закупівлю е-підручників.

Як пише пресслужба СБУ в Миколаївській області, у змові з двома комерційними структурами чиновники безпідставно провели тендер і перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У будинках, на робочих місцях і в машинах підозрюваних наразі тривають обшуки. Вилучено печатки, документацію і електронні носії, що містять інформацію про угоди зловмисників.

Як пише "НикВести", у жовтні 2017 року депутати Миколаївської обласної ради на засіданні сесії дали згоду на участь шкіл області в пілотному проєкті з використання електронних підручників сервісу "Підручник.ua".

Зокрема, депутати виділили 6 млн гривень для забезпечення доступу учнів шкіл області до системи. У березні 2018 року Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації провів тендер, за підсумками якого уклав договір з компанією "Єлектроник солюшенс" на майже 13 млн. Однак, через те, що районні ради області не змогли виділити 7 млн гривень з бюджету області на закупівлю послуг витратили лише 6 млн гривень.

У 2019 тендер на закупівлю цих послуг проводило КП "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів". Перемогу здобуло також "Єлектроник солюшенс", яка мала отримати за виконання своїх послуг майже 10 млн гривень.

Обшуки в підозрюваних чиновників СБУ в Миколаївській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, історія із закупівлею російських абеток на Прикарпатті отримала продовження.

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