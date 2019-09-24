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"Вкладали спати на підлогу": у російському дитсадку діти заразилися кашлюком

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У Пермі (Росія) в дитячому садку через відсутність ліжок діти змушені були спати на підлозі, внаслідок чого деякі вихованці захворіли на кашлюк.

Як повідомляється на сайті Управління Федеральної служби судових приставів (УФССП) по Пермському краю, приміщення дошкільного закладу не провітрювали, а за здоров'ям дітей не стежили належним чином, пише Lenta.ru.

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"Суд визнав компанію "Марі-Анрі" винною в скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 6.3 КоАП ( "Порушення законодавства в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення")", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було вирішено призупинити роботу дитячого садка на 30 діб.

Дитсадок

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському дитсадку дитині зі зламаною ногою не викликали швидку 2,5 години.

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Місце
Росія Перм
Теги
дитячий садок діти
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70rus xxx
70rus xxx
Обоз,оставь детей в покое.А то много чего "интересного" по этой теме можно найти.И не только в России.
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